«Верни мои бабки»: бывший облил машину девушки кислотой из-за расставания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Автомобиль пострадал не один раз.

В Санкт-Петербурге мужчина дважды повредил автомобиль своей бывшей девушки, облив его кислотой. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала пострадавшая Виолетта.

По словам девушки, после разрыва мужчина начал приезжать к ее дому, следить за ее передвижениями и требовать вернуть деньги, которые, как он утверждал, потратил на нее во время отношений.

«Я задаю вопрос: а что нужно сделать, чтобы ты от меня отстал? Мне человек говорит: вернуть мои бабки», — рассказала девушка.

Виолетта утверждает, что первый раз бывший облил машину в ночь с 4 на 5 июля. Однако 20 июля он сделал это вновь, причем в этот раз ущерб оказался серьезнее. После второго инцидента полиция начала проверку.

Фото: 5-tv.ru

По словам собеседницы 5-tv.ru, бывший отрицал свою причастность к повреждению автомобиля, однако у нее есть записи с камер наблюдения, которые она передала правоохранителям. Также должна быть проведена экспертиза, чтобы оценить размер ущерба автомобилю.

Фото: 5-tv.ru

Пара начала отношения в январе этого года, а окончательно рассталась в мае. После этого и начались преследования. Девушке даже пришлось переехать.

Ранее 5-tv.ru писал о нападении на петербурженку Анастасию Прокофьеву, которую, по версии следствия, бывший молодой человек облил кислотой в ее квартире. Девушка получила многочисленные химические ожоги и потеряла глаз. Подозреваемого задержали и обвинили в покушении на убийство.

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