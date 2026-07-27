Российский саблист завоевал золото на чемпионате мира

Фото, видео: Reuters/Tyrone Siu; 5-tv.ru

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Павел Граудынь победил олимпийского чемпиона из Южной Кореи.

Саблист Павел Граудынь завоевал золото на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. В финале он сразился с олимпийским чемпионом из Южной Кореи и разгромил его со счетом. Эта первая победа для российских фехтовальщиков с момента возвращения на мировую арену. Ограничения с наших спортсменов международная федерация сняла 2-го июня.

Ранее 5-tv.ru рассказал о триумфе, который сопровождал российских спортсменов на этапе Гран-при по дзюдо.

Соревнования проходили в конце июня Китае, и наши атлеты завоевали там сразу восемь медалей. В том числе три — высшей пробы.

Золото на счету у Тамерлана Башаева, Адама Сангариева и Элис Старцевой. По итогам турнира наша команда заняла второе место в общем медальном зачете.

Совсем немного уступив лишь родоначальникам этого вида спорта — борцам из Японии. Отметим, что в конце прошлого года российским дзюдоистам вернули право участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.

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