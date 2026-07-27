Фото, видео: www.globallookpress.com/Gary Burchill; 5-tv.ru

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Среди самых популярных картин за полгода по версии «Медиалогии» — остросюжетные «Фишер» и «След Чикатило».

Сегодня стало известно, какие сериалы предпочитают смотреть россияне. Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг за первое полугодие. И больше половины строчек занимают отечественные картины. В тройке лидеров — комедийно -драматический многосерийный фильм «Ландыши», снятый при поддержке Национальной Медиа Группы. Что еще нравится зрителям — выяснил корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Из более чем тысячи кинопроектов, которые активно обсуждали в первом полугодии, теперь можно назвать 100 самых популярных. Компания «Медиалогия» опубликовала обновленный российский рейтинг сериалов, опирающийся на 19 передовых метрик. И что мы видим: в пятерке лидеров — два отечественных хита: «Ландыши» и «Первый отдел», а также аниме «Магическая битва» и зарубежные гиганты — супергеройский боевик «Пацаны» и фэнтези «Очень странные дела».

Российским зрителям нравятся детективы. Несмотря на то что действие в «Очень странных делах» разворачивается в вымышленном городке Хоукинс и противостоять приходится таинственным, опять же, вымышленным существам, это не столько фантастический боевик, сколько по жанровым признакам детектив: есть загадка, и нужно ее решить. Кстати, более 30% сериалов в рейтинге — именно детективы.

Из зарубежных в топе — «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Из отечественных — «След Чикатило» и «Фишер».

«Мне кажется, что, во-первых, это мировой тренд. Тру-крайм он во всем мире очень популярен и в России тоже. Мы не отличаемся от остальной индустрии. И ко всему прочему человеку всегда легче испытать эти эмоции на экране, чем, не дай бог, в жизни», — сказал продюсер сериала «Фишер» Сергей Кальварский.

Александр Петров, сыгравший в третьем сезоне «Фишера», признался в эксклюзивном интервью нашему каналу, что попасть в число лучших — это тот результат, к которому все искренне стремятся.

«Я, вообще-то, по своей натуре азартный спортивный человек. В футболе, когда я играл и играю иногда, раньше, в детстве, в юности, мне очень был важен результат: победили мы или нет. И здесь тоже мне важен результат, конечно же», — сказал актер Александр Петров.

Сериал «След» — еще один отечественный сериал, рассказывающий про борьбу с преступностью. Он занял в рейтинге шестое место. У отечественного долгожителя больше 3500 эпизодов — и для многих персонажи стали примером для подражания.

«Нам очень нравится то, что у нас были люди и есть они, появляются те, которые выбирали свою профессию уже благодаря тому, что они на протяжении какого-то времени смотрели сериал и сказали, что им это близко, им близки эти люди, наши персонажи, которые этим занимаются», — сказал актер сериала «След» Владимир Ташлыков.

Из громких новинок в рейтинге — спортивная драма «Первая ракетка» с Полиной Гухман в роли непокладистой теннисистки. Сериал занял 37-е место в статистике по первому полугодию и попал в пятерку лучших за июнь.

«Первая ракетка» сейчас один из самых рейтинговых сериалов. Рейтинг, зрительское смотрение — это показатель качества сериала? Главное, чтобы жизнь там была. А жизнь в этом точно есть», — сказала актриса Полина Гухман.

Пятерка лидеров июня выглядит так: «Пацаны» на первом месте, потом идет «След», последний сезон «Эйфории» с Зендеей, «След Чикатило» и «Первая ракетка».

Примечательно, что и «Пацаны», и «Очень странные дела» — это сериалы, подошедшие к концу. Зрители увидели финальные серии — и кто-то разочаровался, а кто-то побежал смотреть что-то новое.

Любопытно, что в сотне самых популярных сериалов за полгода оказалась мелодраматическая новинка «История любви» — она рассказывает про романтические отношения Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бэссетт. Классическая мелодрама — попробуй сейчас такую найти, если она не из Турции.

И все же главный вывод: зрители предпочитают смотреть сериалы на длинной дистанции, чтобы с нетерпением ждать очередного сезона. Так, у мистического триллера «Извне», занявшего в рейтинге 17-е место, уже вышло четыре сезона. И будет еще финальный — пятый. А значит, название этого сериала еще обязательно всплывет в списке лидеров, а ожидания будут только подогревать интерес.

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