Фото, видео: www.globallookpress.com/Lionel Urman; 5-tv.ru

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Глава киевского режима говорит о готовности к переговорам с РФ, но в это мало кто верит.

Политолог Денис Денисов прокомментировал интервью главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, после разговора с зарубежной прессой ожидать резких изменений во взаимодействии власти и населения Незалежной в ближайшее время не стоит. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Нет, не стоит ожидать подобных тенденций. Ни для кого не секрет, что существует целый пул СМИ, да и по сути почти все основные коммуникационные каналы внутри Украины, они в той или иной степени. На них в той или иной степени оказывает влияние администрация президента. Поэтому там есть внутренний диалог, выстраивание внутренней коммуникации между Зеленским, представителями власти и населением, или если вы говорите про депутатов, то политической элитой, и в этом отношении никаких», — заявил Денисов.

Денисов также отметил, что последние социологические исследования на Украине, несмотря на возможные вопросы к их проведению, не показывают резкого ухудшения восприятия власти со стороны граждан.

По мнению эксперта, в настоящее время признаков серьезного изменения общественных настроений в стране не наблюдается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией на территории США. В интервью американскому блогеру Лоре Лумер он ответил согласием на вопрос о возможности такой церемонии в Овальном кабинете или в Мар-а-Лаго.

По словам украинского лидера, Киев намерен завершить конфликт, однако поддержка Вашингтона остается для него ключевым условием. Он подчеркнул, что без помощи США украинская сторона не имела бы достаточного веса на переговорах. Зеленский также отметил, что за последние месяцы его отношения с Дональдом Трампом улучшились, а состоявшиеся контакты он назвал позитивными и продуктивными.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, однако мирные переговоры были прерваны Киевом еще в апреле 2022 года. Президент РФ подчеркивал, что урегулирование должно учитывать устранение первопричин конфликта.

Путин также приглашал Владимира Зеленского на прямые переговоры в Москву, однако глава киевского режима отклонил это предложение. В мае этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение остается в силе — все зависит от готовности и желания украинской стороны.

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