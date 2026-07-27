Фото, видео: © РИА Новости/Софья Сандурская; 5-tv.ru

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Президент поблагодарил их за эффективную работу по защите национального суверенитета.

О том, как Запад пытается задушить Россию санкциями, сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин принимал там депутатов Госдумы восьмого созыва, которые заканчивают свою пятилетнюю работу. Российские парламентарии, по словам главы государства, в сложных условиях сплотились и проявили особую выдержку. На этот созыв пришлось начало спецоперации, что во многом определило всю законодательную повестку. На встрече в Георгиевском зале присутствовал и обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Вот это, по сути, есть совместное мероприятие депутатов этого созыва. Здесь они практически в полном составе — из Госдумы сразу в Кремль для того, чтобы послушать, что им скажет президент. Все-таки это люди серьезной политической дисциплины. Кресла с надписью «не занимать» в Кремле не занимали. Почти. И телефоны у многих депутатов кнопочные — то есть и тайны хранить умеют. И с юмором люди.

Всегда интересно наблюдать, что же депутаты берут с собой в Георгиевский зал Кремля. Вот здесь, например, на стуле паспорт с довольно веселой обложкой. Написано «птичка-трудоголичка». А еще они люди эмоциональные — президента приветствовали очень активно. Путин несколько раз пытался прорваться, чтобы начать.

«Благодарю вас, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое, спасибо», — поприветствовал депутатов Владимир Путин.

Речь президента давно не прерывалась таким количеством аплодисментов. Но и говорил Путин о главном.

«Подлинные выбор и воля людей, граждан России лежат в основе всех наших стратегических решений, никаких других целей у нас нет. Именно это так не нравится тем, кто отказывает другим народам в их праве на самоопределение, на свой свободный путь. Желая пошатнуть Российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки и промышленности, образования. Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет», — сказал президент.

Прошедшие пять лет были действительно крайне напряженными. Еще ни один созыв не начинал работу с мировой пандемии,

продолжал специальной военной операцией и заканчивал чуть ли не полным сломом всех мировых основ и правил. Поэтому и награждение в Георгиевском зале смотрелось гармонично.

«Вместе мы победим!» — реагирует Вячеслав Володин.

«Сплотились вокруг вас, Владимир Владимирович, сплотились на пути предстоящей скорой победы», — говорит Леонид Слуцкий.

«Без которой у нашего народа и в целом планеты нет будущего», — уверен Геннадий Зюганов.

«Наше дело правое. Победа будет за нами!» — считает Сергей Миронов.

«Спасибо большое, спасибо», — ответил президент.

Бороться они не перестанут и во время перерыва между созывами. Тем более, что и атаки продолжаются. Вот прямо в Георгиевском зале многие от нас узнали, что Литва будет при въезде требовать от спортсменов и артистов публично отречься от позиции страны.

«Граждане Российской Федерации, да не ездите вы в эту Литву, нечего там делать», — уверена Елена Драпеко.

«И мы не позволим нашим лжедрузьям, которые хотят развалить нас изнутри. Нас победить невозможно», — говорит Владислав Третьяк.

Решительность — это, пожалуй, то что объединяет депутатов.

«В ходе награждения, один из награждаемых мне шепнул: „Мы победим! Смелее надо“. Очень хочется. (аплодисменты)

Но возникает вопрос: еще смелее? (аплодисменты) И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым потеря на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся!», — заявил Владимир Путин.

Здесь были, пожалуй, самые бурные и самые продолжительные аплодисменты.

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