В Новороссийск вернулась нефть: КТК возобновил работу

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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WSJ узнала о предупреждении США для Украины из-за атак в Черном море.

Спустя неделю после украинских атак в Новороссийске возобновил работу один из ключевых объектов для мирового рынка энергоносителей. Это Каспийский трубопроводный консорциум, крупный морской терминал по экспорту нефти из Казахстана.

Как сообщили в министерстве энергетики республики, там вновь идет прием и отгрузка. Танкеры КТК не раз становились мишенями для беспилотников ВСУ — в результате одного из прилетов возник пожар. На этот терминал приходится около 80% добычи, в том числе при участии западных корпораций. Объяснений по поводу ударов по грузовым судам в Черном море сейчас требует Индия.

Во время нападения, которое произошло около недели назад, граждане этой страны были среди пострадавших, один моряк погиб. В МИД вызвали посла Украины. И, как выяснили журналисты «Уолл Стрит Джорнал», даже в Вашингтоне уже предупредили Киев о недопустимости подобных атак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на нефть резко взлетели на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость марки Brent превысила отметку в 100 долларов за баррель, хотя утром торговалась около 96 долларов.

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