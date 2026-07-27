Черногория официально отменила безвизовый режим для россиян и белорусов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Martin Siepmann; 5-tv.ru

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При этом граждане России и Белоруссии все еще могут свободно въезжать в балканскую страну.

Черногория официально отменила безвизовый режим для туристов из России и Белоруссии. Новые правила вступят в силу 1 ноября — это следует из постановления правительства.

Таким образом, до 31 октября страну можно посещать свободно, останавливаясь на срок до 30 дней. Также сохраняется возможность транзитного проезда без оформления специального разрешения.

Такая политика властей связана с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия в 2026 году планирует отменить визовый режим с тремя государствами — Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его словам, переговоры по этим странам находятся в активной фазе, и ведомство рассчитывает завершить процесс в текущем году, рассматривая это как одну из ключевых задач. Ранее также стало известно о переговорах России и Мозамбика о взаимной отмене виз.

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