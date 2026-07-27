Тело пропавшей студентки из Красноярска нашли спустя полгода поисков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Специалисты пытаются установить точную причину ее смерти.

Пропавшую в январе студентку Екатерину Килину нашли погибшей в лесу возле лыжного стадиона «Ветлужанка» в Красноярске. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В Красноярске в рамках расследования уголовного дела обнаружено тело пропавшей студентки», — говорится в сообщении ведомства.

Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат 20-летней девушке. На месте обнаружили одежду, похожую на ту, в которой Екатерина ушла из дома, а также ее паспорт и мобильный телефон.

По данным следствия, студентка исчезла в ночь на 14 января. Она покинула съемную квартиру на улице Елены Стасовой, после чего камеры видеонаблюдения зафиксировали ее возле автозаправки — девушка направлялась в сторону стадиона «Ветлужанка».

После пропажи спасатели, полиция и волонтеры обследовали лесные участки и пустыри рядом со стадионом, однако найти девушку удалось только спустя несколько месяцев.

Сейчас специалисты пытаются установить точную причину смерти студентки. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и продолжают работу по уголовному делу, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Екатерина Килина была родом из Пермского края и переехала в Красноярск ради учебы в Сибирском федеральном университете.

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