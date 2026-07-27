Бизнес прогорел: маски с Джигурдой исчезнут с маркетплейса после решения суда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Продавцы товаров с изображением шоумена также выплатят ему компенсацию морального вреда.

Актер и шоумен Никита Джигурда добился запрета на продажу масок со своим изображением в интернете. Об этом сообщили в официальном канале судов общей юрисдикции Москвы в мессенджере МАКС.

Пресненский районный суд Москвы обязал двух предпринимателей прекратить распространение в интернете персональных данных артиста — его имени, фамилии, отчества и изображения. Также с каждого ответчика взыскали по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Поводом для разбирательства стали товары с лицом Джигурды, которые продавались на маркетплейсе. Один из бизнесменов предлагал покупателям картонные маски из набора «Звезды российской эстрады», а другой — тканевые изделия с принтом артиста. Шоумен не оценил идею продавцов, поэтому обратился в суд, чтобы защитить свои права, и в итоге вышел победителем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никита Джигурда считает, что хорошее отношение к жизни помогает человеку справляться с трудностями.

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