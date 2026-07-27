«Болит душа»: босой мужчина устроил перформанс в Эрмитаже

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева; Telegram/Росгвардия. Северо-Западный округ/rosgvardszo; 5-tv.ru

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Дебошира госпитализировали в психиатрическую больницу.

Босой мужчина проник на территорию Государственного Эрмитажа и устроил там дебош. Сотрудники Росгвардии по Северо-Западному округу уже задержали его, опубликовав кадры первого допроса.

«Мужчина проигнорировал специальный модуль для досмотра посетителей и перелез через ограду здания Государственного Эрмитажа, проникнув на территорию музея. Во дворе хулиган громко кричал, размахивал руками и бегал по территории», — отметили в ведомстве.

Задержанным оказался 28-летний мужчина. Во время первого допроса он объяснил, что сделал это из-за «веры в семью, в друзей», а также заявил, что у него «болит душа».

«В связи с тем, что задержанный не отдавал себе отчета в своих действиях, росгвардейцы приняли решение вызвать на место бригаду скорой помощи», — сообщили в ведомстве.

После осмотра медики приняли решение госпитализировать мужчину в одну из городских психиатрических больниц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 45-летний житель Санкт-Петербурга сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале Эрмитажа. Мужчина также попытался спровоцировать конфликт с сотрудниками музея. После их обращения на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции.

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