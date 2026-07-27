Опасные добавки: какие продукты провоцируют рак кишечника
Daily Mail: популярные пищевые добавки провоцируют рак кишечника
Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams - Funkystock
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Специалисты предупредили о скрытой угрозе в привычном рационе из-за ультраобработанной еды.
Популярные пищевые добавки, содержащиеся в соусах, сладостях и мясных деликатесах, могут способствовать развитию рака кишечника. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Диетологи и онкологи выражают обеспокоенность резким ростом заболеваемости среди молодых людей до 50 лет, связывая это с избытком химических компонентов в современных продуктах.
Основными фигурантами исследований стали эмульгаторы, искусственные подсластители и консерванты, которые нарушают защитный барьер кишечника и вызывают хронические воспалительные процессы.
Особое внимание эксперты уделяют эмульгаторам, таким как карбоксиметилцеллюлоза (E466) и полисорбат 80 (E433), которые часто встречаются в майонезах, десертах и даже растительном молоке.
По словам нутрициолога Роба Хобсона, эти вещества меняют состав микрофлоры и повреждают слизистую оболочку органа. Дополнительную опасность представляют нитриты в беконе и сосисках, признанные канцерогенами первой группы.
Также под подозрением оказались диетические напитки с аспартамом и сахарином, а также отбеливатель титана диоксид (E171), используемый в жевательной резинке. Проблема настолько серьезна, что Всемирная организация здравоохранения приравняла переработанное красное мясо к табаку по уровню канцерогенности.
Исследования показывают, что ежедневное употребление всего 25 граммов таких продуктов повышает риск развития опухолей на 20%. Специалисты подчеркивают, что химические добавки могут создавать в организме «гель», мешающий полезным бактериям выполнять свои функции.
Несмотря на то что многие выводы основаны на экспериментах с животными, медики призывают максимально сократить потребление фастфуда и готовых блюд с длинным списком ингредиентов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.