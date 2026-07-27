Опасные добавки: какие продукты провоцируют рак кишечника

Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams - Funkystock

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Специалисты предупредили о скрытой угрозе в привычном рационе из-за ультраобработанной еды.

Популярные пищевые добавки, содержащиеся в соусах, сладостях и мясных деликатесах, могут способствовать развитию рака кишечника. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Диетологи и онкологи выражают обеспокоенность резким ростом заболеваемости среди молодых людей до 50 лет, связывая это с избытком химических компонентов в современных продуктах.

Основными фигурантами исследований стали эмульгаторы, искусственные подсластители и консерванты, которые нарушают защитный барьер кишечника и вызывают хронические воспалительные процессы.

Особое внимание эксперты уделяют эмульгаторам, таким как карбоксиметилцеллюлоза (E466) и полисорбат 80 (E433), которые часто встречаются в майонезах, десертах и даже растительном молоке.

По словам нутрициолога Роба Хобсона, эти вещества меняют состав микрофлоры и повреждают слизистую оболочку органа. Дополнительную опасность представляют нитриты в беконе и сосисках, признанные канцерогенами первой группы.

Также под подозрением оказались диетические напитки с аспартамом и сахарином, а также отбеливатель титана диоксид (E171), используемый в жевательной резинке. Проблема настолько серьезна, что Всемирная организация здравоохранения приравняла переработанное красное мясо к табаку по уровню канцерогенности.

Исследования показывают, что ежедневное употребление всего 25 граммов таких продуктов повышает риск развития опухолей на 20%. Специалисты подчеркивают, что химические добавки могут создавать в организме «гель», мешающий полезным бактериям выполнять свои функции.

Несмотря на то что многие выводы основаны на экспериментах с животными, медики призывают максимально сократить потребление фастфуда и готовых блюд с длинным списком ингредиентов.

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