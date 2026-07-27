Секреты стройности без диет: как есть все и не поправляться в отпуске

Фото: 5-tv.ru

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Известная писательница поделилась уникальным методом сохранения идеальной формы.

Снизить вес во время летнего отдыха, не отказываясь от изысканных блюд и вина, вполне реально. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Хелена Фрит Пауэлл, прожившая во Франции четверть века, утверждает, что секрет заключается не в жестком подсчете калорий или изнурительных тренировках, а в культуре потребления пищи.

В свои 60 лет женщина весит столько же, сколько в студенческие годы — около 56 килограммов, хотя регулярно балует себя сырами, выпечкой и алкоголем.

По ее словам, француженки не гонятся за цифрами на весах, их главная цель — «быть в ладу со своим телом» и наслаждаться едой без чувства вины.

Главный принцип французского подхода — строгий запрет на перекусы на ходу. Пауэлл подчеркивает, что прием пищи должен происходить исключительно за столом в спокойной обстановке, что позволяет организму вовремя подавать сигналы о насыщении.

Кроме того, важную роль играет качество продуктов: вместо закупок в огромных супермаркетах на неделю вперед, местные жители предпочитают ежедневные визиты на рынки за свежими ингредиентами. Это исключает попадание в рацион вредных полуфабрикатов.

«Элегантность — это отказ», — цитирует Хелена Коко Шанель, призывая отдавать предпочтение высокому качеству продуктов вместо их количества.

Особое внимание в «недиетной диете» уделяется белкам и овощам. Традиционный рацион включает обилие рыбы, яиц и салатов, которые француженки делают максимально аппетитными, добавляя козий сыр или мед.

Пауэлл также поделилась необычным лайфхаком: она добавляет высококачественное оливковое масло прямо в греческий йогурт на завтрак.

Еще одно важное правило касается алкоголя: вино пьется только во время трапезы, а не после нее, что помогает избежать лишних калорий от десертов. Такой образ жизни, по мнению эксперта, превращает питание из проблемы в истинное удовольствие, доступное каждому даже за пределами Прованса.

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