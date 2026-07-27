Девятичасовое «окно»: ученые нашли нестандартный способ защиты от деменции

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Maren Winter

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Специальная диета с ограниченным временем приема пищи помогает сохранить остроту ума и предотвратить когнитивные нарушения.

Ограничение приема пищи девятичасовым интервалом ежедневно может способствовать существенному снижению риска развития старческого слабоумия у женщин с лишним весом. Об этом рассказало Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, представленные в Мэриленде.

Эксперты изучали метод «ограниченного по времени питания» как одну из форм прерывистого голодания. Специалисты подчеркнули, что хотя само по себе избавление от лишних килограммов полезно для мозга, строгое соблюдение временных рамок дает организму дополнительный защитный импульс.

В научном эксперименте, проведенном сотрудниками Ратгерского университета в Нью-Джерси, участвовали 47 женщин в возрасте от 50 до 79 лет, страдающих ожирением.

Всех добровольцев разделили на группы: первая просто сократила рацион на 500 калорий, а вторая группа — 26 человек — дополнительно ограничила прием пищи девятичасовым окном в сутки.

Через полгода обе группы показали одинаковый результат в похудении (в среднем минус 6,8 кг), однако только те, кто придерживался временных ограничений, продемонстрировали значительный прогресс в тестах на пространственное планирование и решение логических задач. Также они совершали гораздо меньше ошибок в заданиях на запоминание.

«Потеря веса сама по себе предотвращает часть возрастного снижения когнитивных функций, но эти данные указывают на наличие дополнительных преимуществ, если вы прекращаете есть за четыре часа до сна и ограничиваете питание девятью часами в день», — отметила профессор Ратгерского университета доктор Сью Шапсес.

По мнению эксперта, такие привычки помогают настроить циркадные ритмы, управляющие сном и гормонами. Ученые добавили, что болезнь Альцгеймера становится все более распространенной, а женщины с избыточным весом находятся в зоне особого риска.

Исследователи планируют продолжить работу с более крупными группами людей, чтобы окончательно подтвердить пользу интервального питания для работы мозга.

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