Ребенка вырезала из живота: женщина зверски убила 21-летнюю беременную девушку

Фото: www.globallookpress.com/Demian Stringer

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Ужасающее преступление было совершено ради кражи нерожденной девочки.

В Колумбии 21-летнюю беременную девушку зверски убили ради похищения ее нерожденной дочери. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Мария Камила Потоси, находившаяся на восьмом месяце беременности, бесследно исчезла после того, как отправилась на плановый медицинский осмотр.

Спустя несколько дней тело 21-летней девушки было обнаружено завернутым в простыни в четырех милях от ее дома. Сотрудники правопорядка установили, что жертве нанесли множественные ножевые ранения, после чего преступники вырезали ребенка из ее утробы.

На данный момент местонахождение новорожденной девочки остается неизвестным, и полиция продолжает активные поиски. Следствие изучило записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как Мария садится на мотоцикл к женщине, с которой она познакомилась за пару месяцев до трагедии через местную программу поддержки беременных.

Эта женщина уже предоставила следователям противоречивые показания и остается главной фигуранткой дела. Мать убитой, Альба Гомес, обратилась к похитителям с отчаянной просьбой вернуть внучку, которую семья планировала назвать Алахией.

По ее словам, она до последнего сохраняет веру в то, что младенец жив. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в стране. Уполномоченный по правам человека в Кали Херардо Мендоса настоял на проведении максимально тщательного расследования, подчеркнув, что такие зверства не должны оставаться безнаказанными.

К требованиям правосудия присоединились и другие официальные лица, назвав произошедшее актом пыток и фемицида. Семья погибшей пребывает в шоке, так как всего за несколько недель до инцидента Мария делилась радостными кадрами с вечеринки по случаю определения пола ребенка, где выглядела абсолютно счастливой рядом со своим супругом. На текущий момент официальных обвинений или арестов по данному делу произведено не было.

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