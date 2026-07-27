«Исправился»: убийца собственных детей просит о досрочном освобождении

Фото: 5-tv.ru

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Мужчина, лишивший жизни шестерых наследников, рассчитывает покинуть тюрьму в следующем году.

Житель Великобритании Мик Филпотт, отбывающий пожизненное заключение за поджог собственного дома, повлекший смерть шестерых его детей, намерен добиваться условно-досрочного освобождения в мае следующего года. Об этом сообщило Daily Mail.

Филпотт вместе с супругой Мейрид устроил пожар в здании, где спали несовершеннолетние. Его целью было инсценировать героическое спасение и подставить бывшую возлюбленную в разгар спора об опеке.

Однако расчет оказался неверным: из-за избытка бензина пламя мгновенно вышло из-под контроля, отрезав пути к спасению. В огне погибли дети в возрасте от пяти до 13 лет. По информации источников, заключенный, имеющий в общей сложности 17 детей, считает себя полностью «исправившимся» за 14 лет за решеткой.

Сейчас он находится в тюрьме Уэйкфилд и надеется на снисхождение комиссии по УДО. Планы Филпотта вызвали широкий общественный резонанс из-за циничности его преступления.

После гибели детей он публично изображал скорбь на пресс-конференциях, пытаясь запутать следствие, и даже планировал обогатиться на пожертвованиях, собранных общиной на похороны.

Судья охарактеризовал его действия как «злой и опасный план», выходящий за рамки человеческого понимания. Ранее осужденный уже имел проблемы с законом: он отбывал срок за жестокое нападение на девушку.

Филпотт воодушевился новостями о возможной программе досрочного выпуска заключенных, хотя формально она не распространяется на лиц, совершивших тяжкие преступления. Теперь решение о его выходе на свободу будет принимать специальный совет, оценивающий риски для общества.

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