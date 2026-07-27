Секрет идеальной жарки: почему еда намертво прилипает к сковороде

Фото: www.globallookpress.com/Caters News

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Профессиональный повар раскрыл основные ошибки домашних кулинаров, из-за которых продукты пригорают и разваливаются.

Многие люди ошибочно винят в пригорании продуктов некачественную посуду, однако чаще всего причина кроется в нарушении технологии приготовления. Об этом рассказало издание Mirror со ссылкой на рекомендации профессионального шеф-повара Джастина Чаппла.

Эксперт утверждает, что покупка новых кастрюль и сковородок не решит проблему, если не изменить сам подход к процессу. По его словам, существует три критических фактора, которые превращают обычный ужин в кулинарную катастрофу: преждевременная попытка перевернуть блюдо, неправильный прогрев посуды и работа на слишком высоких температурах.

Самой распространенной ошибкой Чаппл называет спешку при жарке. Он пояснил, что продукт должен «отделиться сам», когда корочка достаточно сформируется, а если чувствуется сопротивление, еду нужно оставить в покое еще на минуту.

Также критически важно следить за разогревом масла: оно должно слегка мерцать, но не дымить, так как дым свидетельствует о перегреве, который мгновенно сжигает пищу.

«Хотя приготовление может занять чуть больше времени, при умеренном нагреве у вас будет гораздо больше контроля над процессом», — подчеркнул шеф-повар.

Дополнительно эксперт предостерег от использования экстремально сильного огня, который особенно губителен для антипригарных покрытий.

Перегрев может безвозвратно испортить поверхность сковороды, сделав ее бесполезной. Пользователи в сети также добавили важный совет: никогда не следует раскалять абсолютно сухую посуду без добавления хотя бы минимального количества жира.

Соблюдение этих простых правил температурного контроля позволяет сохранить целостность продуктов, таких как курица или рыба, которые чаще всего страдают от прилипания к металлу.

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