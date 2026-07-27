Мужчина развелся с женой после проигрыша Аргентины на ЧМ-2026

Фото: www.globallookpress.com/Pedro Paulo Diaz

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Футбольное пари обернулось для женщины внезапным разрушением семьи.

В Малайзии местный житель принял решение развестись со своей супругой после того, как сборная Аргентины потерпела поражение в решающем матче чемпионата мира по футболу в 2026 году. Об этом сообщило издание AsiaOne.

Инцидент произошел после финального противостояния аргентинцев с командой Испании. Мужчина заключил необычное пари со своим приятелем: он пообещал расторгнуть брак, если его фавориты не смогут завоевать титул.

Сразу после завершения игры болельщик вернулся домой и провозгласил жене тройной талак — исламскую форму развода, которая подразумевает немедленное прекращение супружеских отношений.

Пострадавшая женщина была шокирована таким поведением и решила предать историю огласке в социальных сетях. Она отметила, что супруг «ведет себя как ненормальный и относится к разводу как к игре».

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, на который отреагировал даже бывший министр по делам религии страны Зулкифли Мохамад Аль-Бакр.

Он порекомендовал паре немедленно обратиться в специализированный шариатский суд для юридической проверки законности такого расставания. Согласно местным правилам, тройной талак может быть признан государственными органами только в случае официального уведомления о нем в течение семи дней после произнесения слов.

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