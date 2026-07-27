Кровавый финал торжества: жениха ранили в сердце ножом в Красноярском крае
Жениха смертельно ранили в сердце ножом в Красноярском крае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Празднование свадьбы обернулось трагедией из-за случайного конфликта гостя с незнакомцами.
В Красноярском крае жених скончался от ножевого ранения в сердце. Он получил его во время драки в день своей свадьбы. Об этом вдова сообщила на странице в Instagram*.
Инцидент произошел на территории кафе, где молодожены отмечали вступление в брак. Конфликт вспыхнул в тот момент, когда торжество уже подходило к концу и участники мероприятия собирались расходиться по домам.
Причиной столкновения стала словесная перепалка между лучшим другом новобрачного и представителями другой компании, которая в том же заведении праздновала юбилей.
Как утверждает супруга погибшего, инициатором спора стал товарищ жениха. Он подошел к соседнему столику с претензией: «Кто трогал мою женщину?»
В ответ на этот выкрик один из незнакомых мужчин ударил его в лицо, что спровоцировало масштабную потасовку. Увидев избиение друга, жених вмешался в конфликт и нанес удар оппоненту.
Однако противник применил холодное оружие, ударив молодого человека ножом прямо в область сердца. Пострадавший был экстренно госпитализирован, и в течение девяти последующих дней медики пытались спасти его жизнь. Несмотря на усилия врачей, ранение оказалось смертельным, и новоиспеченный муж скончался в больнице.
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