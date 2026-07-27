Нашел чужой пистолет: в Дагестане мужчина выстрелил в голову знакомому

В Дагестане мужчина выстрелил в голову знакомому из найденного пистолета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тело жертвы он захоронил в безлюдной местности.

Житель Дагестана предстанет перед судом по обвинению в убийстве приятеля и незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных статьями 105 и 222 Уголовного кодекса РФ. Согласно материалам следствия, разбирательство связано с инцидентом, произошедшим в Дербенте осенью прошлого года, когда личная неприязнь между знакомыми привела к фатальному исходу.

Злоумышленник использовал нарезной пистолет. Он выстрелил в голову оппонента, что повлекло мгновенную смерть последнего на месте происшествия.

История началась еще в январе 2025 года, когда фигурант дела случайно нашел боевой пистолет с комплектом патронов на окраине населенного пункта Новый Фриг.

Вместо того чтобы сдать опасную находку правоохранителям, мужчина решил оставить ее себе. Он незаконно хранил оружие по месту жительства и периодически носил с собой.

Спустя несколько месяцев, 28 сентября 2025 года, во время ссоры со знакомым подозреваемый применил это оружие. Сразу после совершения убийства обвиняемый предпринял попытку замести следы: он вывез труп за городскую черту и закопал его в пустынном месте.

Тем не менее в ходе оперативных мероприятий следователям удалось найти место захоронения, обнаружить орудие убийства и собрать неопровержимые улики, подтверждающие вину дагестанца. К настоящему моменту расследование завершено, и дело направляется в суд.

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