Пробиотики помогут: названы лучшие напитки против старения
Диетолог Кастро назвала кефир и бульон лучшими напитками против старения
Фото: 5-tv.ru
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Изменение в рациона поможет укрепить здоровье кишечника и сохранить молодость организма на долгие годы.
Кефир, костный бульон и травяные чаи признаны наиболее эффективными средствами для замедления возрастных изменений в организме. Об этом диетолог Адиана Кастро рассказала на сайте предпринимательницы и специалистки по домоводству Марты Стюарт.
Специалист подчеркнула, что состояние микробиома напрямую влияет на общее самочувствие и долголетие человека. Особое внимание эксперт уделила кисломолочным продуктам как основному источнику полезных бактерий.
«Я бы рекомендовала выпивать 100-200 миллилитров кефира в день. Начните с 50 миллилитров в день, а затем доведите объем до 100-200 миллилитров», — посоветовала диетолог.
Подобный подход позволяет организму постепенно адаптироваться к пробиотикам. Помимо кефира, огромную пользу приносит употребление костного бульона, который содержит критически важные для скелета минералы, такие как кальций, магний, фосфор, цинк и калий.
Кастро пояснила, что наличие глютамина в этом напитке эффективно снижает воспалительные процессы в теле. Также важную роль играет желатин, способствующий качественному восстановлению слизистой оболочки пищеварительного тракта.
Третьим важным элементом программы омоложения стали травяные чаи. Содержащиеся в них полифенолы и флавоноиды выступают в роли защитников клеток от окислительного стресса.
«Ромашка или мелисса лекарственная могут способствовать спокойному сну и снижению стресса, что крайне важно для здорового старения. Я рекомендую ежедневно выпивать по чашке травяного чая с любым вкусом», — добавила эксперт.
Диетолог подчеркнула, что качественный отдых и борьба со свободными радикалами являются фундаментом для долгой и активной жизни.
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