Пробиотики помогут: названы лучшие напитки против старения

Диетолог Кастро назвала кефир и бульон лучшими напитками против старения

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Изменение в рациона поможет укрепить здоровье кишечника и сохранить молодость организма на долгие годы.

Кефир, костный бульон и травяные чаи признаны наиболее эффективными средствами для замедления возрастных изменений в организме. Об этом диетолог Адиана Кастро рассказала на сайте предпринимательницы и специалистки по домоводству Марты Стюарт.

Специалист подчеркнула, что состояние микробиома напрямую влияет на общее самочувствие и долголетие человека. Особое внимание эксперт уделила кисломолочным продуктам как основному источнику полезных бактерий.

«Я бы рекомендовала выпивать 100-200 миллилитров кефира в день. Начните с 50 миллилитров в день, а затем доведите объем до 100-200 миллилитров», — посоветовала диетолог.

Подобный подход позволяет организму постепенно адаптироваться к пробиотикам. Помимо кефира, огромную пользу приносит употребление костного бульона, который содержит критически важные для скелета минералы, такие как кальций, магний, фосфор, цинк и калий.

Кастро пояснила, что наличие глютамина в этом напитке эффективно снижает воспалительные процессы в теле. Также важную роль играет желатин, способствующий качественному восстановлению слизистой оболочки пищеварительного тракта.

Третьим важным элементом программы омоложения стали травяные чаи. Содержащиеся в них полифенолы и флавоноиды выступают в роли защитников клеток от окислительного стресса.

«Ромашка или мелисса лекарственная могут способствовать спокойному сну и снижению стресса, что крайне важно для здорового старения. Я рекомендую ежедневно выпивать по чашке травяного чая с любым вкусом», — добавила эксперт.

Диетолог подчеркнула, что качественный отдых и борьба со свободными радикалами являются фундаментом для долгой и активной жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.