Премьер Британии Бернем отказался селить собаку в резиденцию из-за кота Ларри

Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Решение политика связано с особым статусом «главного мышелова» Даунинг-стрит.

Бывший премьер-министр Великобритании Энди Бернем решил не перевозить своего пса Акселя в резиденцию на Даунинг-стрит из-за кота Ларри. Об этом глава британского правительства рассказал в интервью «Би-би-си».

«Не думаю, что страна была бы мне благодарна, если бы я привез Акселя сюда и нарушил привычный мир Ларри», — заявил Бернем.

Политик отметил, что его собаке придется остаться на севере страны. Аксель — помесь бишона-фризе и пуделя, у которого, как заявляет Бернем, есть «черта маленького сердитого человечка».

Кот Ларри живет на Даунинг-стрит с 2011 года и занимает пост «главного мышелова» правительственной резиденции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что журналисты поинтересовались у Ларри, как он относится к возможному появлению нового соседа. Однако знаменитый питомец не дал ответа и просто покинул кадр.

Корреспондент Анна Стюарт отметила, что реакция Ларри могла говорить о его нежелании делить резиденцию с новым животным. При этом кот также «проигнорировал» вопрос о своем отношении к новому премьеру Великобритании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС