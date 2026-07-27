«Чрезвычайно опасно»: Песков про удары ВСУ по судам в Каспийском море

Песков: удары Украины по судам в Каспийском море чрезвычайно опасны

Фото, видео: www.globallookpress.com/Peter Giovannini; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подобными действиями Киев стремится расширить географию боевых действий.

Украинские удары по судам в Каспийском море чрезвычайно опасны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту «Известий».

Представитель Кремля отметил, что подобными атаками киевский режим расширяет географию боевых действий. Это стремление Незалежной просто нельзя не заметить, подчеркнул Песков. При этом подобные поступки несут серьезную угрозу.

«Это чрезвычайно опасно. Это очередной виток напряженности. Надо бороться с киевским режимом», — отметил пресс-секретарь.

ВСУ 25 июля нанесли удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате один человек погиб и несколько получили ранения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правительство Ирана осудило атаку Украины по судну исламской республики. Там отметили, что такими действиями Незалежная втянет себя в конфликт на Ближнем Востоке, что повлечет за собой серьезные последствия. Так как это государство воспользуется правом на защиту.

Вице-спикер парламента Ирана Али Никзад призвал Киев воздержаться от вмешательства в вопросы, которые его не касаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.