Путин: экономика РФ по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом в Европе наша страна по этому показателю — на первом месте.

Экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

«Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии, а также первое в Европе», — подчеркнул президент РФ.

По темпам экономического роста, по сравнению с Евросоюзом, Россия тоже впереди. Глава государства добавил, что, конечно, хотелось бы лучше, однако есть риск инфляции.

Несмотря на это, как отметил Путин, сегодня российская экономическая система устойчива.

«Вот это самое главное», — заметил глава государства.

Также на встрече с депутатами в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Путин назвал главные приоритеты бюджета России на три года. При подготовке нового финансового плана власти намерены сохранить баланс между вопросами безопасности и повышением уровня жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.