Путин: экономика РФ по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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При этом в Европе наша страна по этому показателю — на первом месте.
Экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
«Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии, а также первое в Европе», — подчеркнул президент РФ.
По темпам экономического роста, по сравнению с Евросоюзом, Россия тоже впереди. Глава государства добавил, что, конечно, хотелось бы лучше, однако есть риск инфляции.
Несмотря на это, как отметил Путин, сегодня российская экономическая система устойчива.
«Вот это самое главное», — заметил глава государства.
Также на встрече с депутатами в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Путин назвал главные приоритеты бюджета России на три года. При подготовке нового финансового плана власти намерены сохранить баланс между вопросами безопасности и повышением уровня жизни.
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