Захарова: украинская сторона будет наказана за гибель и страдания детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Представитель МИД заявила о продолжении работы по расследованию преступлений против мирных жителей.

Россия продолжит добиваться наказания всех, кто виновен в гибели и страданиях детей в результате действий украинской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российские власти продолжают собирать данные о преступлениях, которые, как утверждают в Москве, совершает киевский режим. Захарова подчеркнула, что все причастные должны понести заслуженное наказание.

Она заявила, что украинская сторона целенаправленно наносит удары по детям и мирным жителям. При этом, по мнению дипломата, западные страны не только не реагируют на такие случаи, но и продолжают поддерживать Киев. Речь идет о поставках оружия, политической и информационной помощи.

Захарова также заявила, что западные государства, по ее мнению, замалчивают подобные преступления и оправдывают действия украинских властей. Она добавила, что Россия продолжит обращать внимание международного сообщества на такие случаи и добиваться их правовой оценки.

«Мы будем добиваться, чтобы каждый, кто виновен в боли, страданиях и гибели детей, понес за это заслуженное наказание», — сказала представитель МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова прокомментировала отставку Карима Хана, заявив, что в мире появилась псевдоюридическая структура, разрушающая представления о законе.

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