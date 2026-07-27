«Не с Трампом»: Владимир Путин проведет важный телефонный разговор

Фото: www.globallookpress.com/Mikhail Metzel

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Кто именно станет собеседником президента России, пока неизвестно.

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, однако его собеседником станет не президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Нет», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, будут ли у Путина телефонные переговоры с Трампом.

При этом представитель Кремля отметил, что предстоящий разговор президента будет не менее значимым. Однако детали относительно собеседника Песков не раскрыл.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 4 июля Владимир Путин провел телефонную беседу с Дональдом Трампом. Разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался около полутора часов.

Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, отметили важность сохранения памяти о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. Путин рассказал о положении в зоне СВО и подчеркнул необходимость политико-дипломатического решения конфликта.

Трамп заявил о важности скорейшего завершения украинского конфликта и дальнейшего сотрудничества Москвы и Вашингтона.

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