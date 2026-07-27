ВС России поразили пункты управления беспилотников ВСУ в Харьковской области

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Для этого наши военнослужащие применили авиабомбы ФАБ-500.

Военно-космические силы (ВКС) России ударили по пунктам управления украинских беспилотников в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что места взлета беспилотников ВСУ и пункты их управления в населенных пунктах Липцы и Александровка в Харьковской области были обнаружены благодаря разведывательным действиям. После чего они были атакованы.

«По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — уточнили в министерстве.

Там также отметили, что все объекты были успешно поражены. Этот факт подтвержден в ходе контроля в режиме реального времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли серию ударов по пунктам управления, местам размещения операторов и площадкам хранения беспилотников ВСУ в Запорожской области. Кроме того, уничтожены четыре комплекса спутниковой связи Starlink.

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