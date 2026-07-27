Путин: на поле боя Россия будет действовать аккуратно и добьется своих целей

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Действия требуют взвешенных решений, поскольку цена ошибок — потери.

Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, и добьется своих целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.

«Будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся!» — подчеркнул глава государства.

По словам президента, действия на поле боя требуют взвешенных решений, поскольку цена ошибок — потери. Именно поэтому, как отметил Путин, Россия намерена действовать последовательно, не отступая от поставленных задач.

Путин также затронул ситуацию в экономике. Он заявил, что по темпам экономического роста Россия опережает страны Евросоюза, однако признал наличие рисков, связанных с инфляцией и ее последствиями.

«Главный плюс — в устойчивости российской экономической и финансовой системы», — отметил президент.

По словам главы государства, именно устойчивость экономики позволяет стране развивать промышленность, включая оборонные отрасли, а также выполнять социальные обязательства.

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