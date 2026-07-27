Путин назвал главные приоритеты бюджета России на три года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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При подготовке нового финансового плана власти намерены сохранить баланс между вопросами безопасности и повышением уровня жизни.

Укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики останутся главными направлениями федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

«Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом, наряду с укреплением обороны страны, будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда», — сказал глава государства.

По словам президента, бюджетная политика традиционно формируется при активном участии парламента.

Путин также обратил внимание на ситуацию на рынке труда. Он отметил, что уровень безработицы в России снизился до исторического минимума.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о невозможности сломить российский народ санкциями и внешним давлением. По словам президента, попытки ослабить экономику и спровоцировать раскол в обществе не достигли своей цели, а введенные ограничения нанесли ущерб прежде всего их инициаторам.

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