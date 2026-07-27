Путин: Россия способна дать отпор всем враждебным шагам

Фото, видео: © РИА Новости/Софья Сандурская; 5-tv.ru

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Глава государства поблагодарил депутатов за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер.

Россия способна дать отпор всем враждебным шагам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Глава государства подчеркнул, что политическая система нашей страны формируется на суверенных началах — в полном соответствии с Конституцией.

«Мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам», — отметил Владимир Путин.

Обращаясь к депутатам, российский лидер поблагодарил народных избранников за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер, за приоритетное обеспечение социальных обязательств государства перед народом, за внимание к вопросам демографии, поддержки семей с детьми, к развитию здравоохранения и системы патриотического воспитания новых поколений.

«Как бы ни было сложно, конечно, мы проходим непростой период. Мы не забывали с вами за эти годы решение основных вопросов, связанных с благосостоянием наших граждан», — сказал Владимир Путин.

Также на встрече с депутатами президент РФ назвал последние пять лет решающими для России.

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