Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Попытки ослабить РФ обернулись ущербом для западных стран.

Российский народ невозможно сломить, несмотря на санкции и давление со стороны Запада. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

«Желая пошатнуть Российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки и промышленности, образования. Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, с 2022 года страны Запада резко усилили санкционное давление на Россию. Однако ограничения не достигли поставленных целей и нанесли ущерб прежде всего тем государствам, которые их вводили.

Путин также отметил, что, не добившись результата другими способами, западные страны сделали ставку на террористические методы борьбы. При этом, как подчеркнул президент, такие действия не изменили позицию страны и не смогли повлиять на российское общество.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин назвал последние пять лет одним из самых сложных и ответственных периодов в современной истории России. По его словам, именно в это время решались вопросы, связанные с будущим страны, укреплением ее суверенитета и защитой национальных интересов.

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