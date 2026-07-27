«Террористические методы»: Путин указал на лицемерие западных стран

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Противники России не могут победить на поле боя.

Враги России, будучи не в силах победить ее на поле боя, делают ставку на откровенно террористические методы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.

«Не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет», — сказал глава государства.

По словам президента, западные страны давно используют в отношении России незаконные ограничения, попытки сдерживания и давления. Он отметил, что после событий 2014 года, а особенно с 2022 года, эта политика значительно усилилась. Путин также заявил, что, по его мнению, санкционное давление наносит ущерб прежде всего самим государствам, которые выступили его инициаторами.

«С 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход», — подчеркнул президент.

Путин также заявил, что, когда это выгодно западным странам, они ссылаются на Устав ООН, но предпочитают не вспоминать закрепленное в нем право наций на самоопределение. По мнению главы государства, целью внешнего давления являются попытки ослабить российское государство, нанести ущерб экономике, финансовой системе, науке, промышленности и образованию.

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