Путин: Россия добьется своих целей на СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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На внешнюю агрессию народ ответил сплоченностью.
Россия добьется своих целей на СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
«Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники СВО, их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей, и вместе сделаем все для победы, для России», — сказал российский лидер.
Владимир Путин также отметил, что на внешнее агрессивное давление наш народ ответил сплоченностью. По словам президента России, так было и раньше, так происходит и сегодня.
Еще во время своей речи глава государства поблагодарил депутатов за эффективную совместную работу, и прежде всего по укреплению государственного суверенитета.
Ранее Владимир Путин во время визита в Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге подчеркнул, что ВМФ остается одним из ключевых элементов безопасности страны и сегодня выполняет важные задачи в зоне специальной военной операции.
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