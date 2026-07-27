Путин: депутаты Госдумы оправдали высокий статус народных представителей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Президент отметил вклад парламентариев в принятие важных для страны законов.

Депутаты Государственной думы VIII созыва оправдали высокий статус народных представителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с парламентариями после заключительного пленарного заседания Госдумы.

«Депутаты Государственной думы полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили безусловную преданность Родине, компетентность и твердость», — высказался глава государства.

Он отметил, что за время работы созыва парламент оперативно принимал законы, необходимые для поддержки российских военнослужащих, оборонных предприятий, экономики и социальной сферы.

Путин подчеркнул, что в непростых условиях депутаты работали уверенно и слаженно. Многие решения, по его словам, принимались совместно с Советом Федерации, Правительством, Администрацией президента и властями регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца заявил о несокрушимости российского народа. Он подчеркнул, что, несмотря на санкции и давление со стороны Запада, сломить Россию никому и никогда не удастся.

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