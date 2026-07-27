Путин назвал последние пять лет решающими для России

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Глава государства отметил вклад депутатов в решение важных задач страны.

Последние пять лет стали сложным и ответственным периодом в современной истории России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

«Прошедшие пять лет были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что этот период пришелся на время серьезных мировых изменений, когда формируются контуры нового мироустройства. По его словам, в такой обстановке особенно важно было укреплять государственный суверенитет и защищать национальные интересы России.

Президент также поблагодарил депутатов за совместную работу. Он отметил их вклад в принятие решений, направленных на укрепление страны и обеспечение ее безопасности.

Встреча прошла в связи с предстоящим завершением полномочий Государственной думы VIII созыва.

Ранее Владимир Путин заявлял, что современной молодежи присущ «ген победителей» и нравственная сила предков. По словам главы государства, именно молодому поколению предстоит продолжать развитие страны, добиваться новых успехов и брать на себя ответственность за ее будущее.

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