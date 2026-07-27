Путин отметил сплоченность российского народа в поддержке участников СВО

Путин отметил сплоченность народа и рассказал о поддержке участников СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Большинство законов, принятых Госдумой VIII созыва, поддержали все парламентские фракции.

Российский народ демонстрирует сплоченность и поддержку участников специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.

«В этой связи особо отмечу сплоченность представителей политических сил», — заявил глава государства.

По словам президента, в непростых условиях депутаты совместно с Советом Федерации, Правительством, Администрацией президента и регионами принимали законы, необходимые бойцам, командирам, оборонным предприятиям, отечественной экономике, социальной сфере, а также всему обществу и государству.

«Из почти трех тысяч принятых за эти годы законодательных актов две трети получили поддержку всех фракций», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что особая ответственность за организацию законодательного процесса лежала на партии парламентского большинства, однако весомый вклад внесли представители всех политических сил. Он перечислил КПРФ, «Справедливую Россию», ЛДПР, «Новых людей» и «Единую Россию».

«Выстроена и продолжает развиваться целостная система правовых гарантий для участников и ветеранов СВО, семей защитников Отечества», — подчеркнул Путин.

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