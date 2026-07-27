Загрузила данные: в Москве женщину уволили за разглашение тайны через нейросеть

В Москве женщину уволили за разглашение тайны через DeepSeek

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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Попытка оспорить решение работодателя и добиться многомиллионной компенсации успехом не увенчалась.

Московский суд не стал удовлетворять иск бывшего директора по продажам инженерной компании, которая пыталась добиться восстановления в должности после увольнения за разглашение коммерческой тайны. Также ей отказали в выплате компенсации, следует из материалов дела.

Как установил суд, сотрудница без служебной необходимости получила доступ к данным, хранившимся на защищенных локальных носителях работодателя. Затем эта информация была отправлена на внешний адрес электронной почты, не подконтрольный компании, а также загружена в сторонний сервис — чат-бот DeepSeek.

«У истца отсутствовала производственная необходимость извлекать информацию, содержащуюся в локальных защищенных носителях работодателя, направлять ее на внешний адрес электронной почты, не контролируемый работодателем, а также размещать ее на ресурсе стороннего сервиса DeepSeek», — говорится в публикации.

На должности директора по продажам женщина проработала менее шести месяцев. Ее ежемесячная заработная плата превышала 800 тысяч рублей.

После увольнения бывшая сотрудница обратилась в суд. Она просила признать приказ работодателя незаконным, изменить формулировку основания прекращения трудового договора на увольнение по соглашению сторон и взыскать с компании «золотой парашют» в размере пяти миллионов рублей. Однако суд в удовлетворении этих требований отказал.

Ранее, 22 июля, в открытом доступе оказались диалоги пользователей китайского чат-бота DeepSeek, в том числе рабочие документы и личная переписка. Сообщалось, что причиной публикации данных могла стать функция «поделиться», предусмотренная в интерфейсе сервиса.

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