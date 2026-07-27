Число погибших в результате атаки дронов ВСУ на Ростов-на-Дону выросло до пяти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спасатели нашли три тела при разборе завалов многоквартирного дома.

Количество жертв в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В ходе разборов завалов многоквартирного дома, в который ранее попал вражеский дрон, спасатели обнаружили тела троих человек — двоих взрослых и одного ребенка. Прежде Юрий Слюсарь сообщал, что в результате вражеской атаки погибли два человека: муж и жена.

Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что это невосполнимая утрата. Он добавил, что всем пострадавшим будет оказана поддержка.

В ночь на 27 июля боевики киевского режима при помощи БПЛА атаковали Ростовскую область. В результате массированного воздушного удара ранения получили как минимум восемь человек. Шесть из них были госпитализированы. Состояние одного мужчины оценивалось как тяжелое. Он получил значительные ожоги и переломы.

Также после атаки БПЛА были зафиксированы многочисленные разрушения на земле. К примеру, обломки вражеских дронов повредили 17 частных домов, гражданские автомобили, кафе и складские помещения. Помимо этого, на территории одного из предприятий возник пожар. Огонь оперативно потушили.

Ранее ВСУ нанесли массированной удар по ЛНР. В результате погибли два человека, еще семь получили ранения разной степени тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.