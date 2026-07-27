Туризм и молодежные обмены с Китаем: вышла новая серия проекта «Добрые соседи»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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На этот раз в роли ведущего выступил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Сегодня вышла новая серия масштабного просветительского проекта «Добрые соседи». Каждый из выпусков рассказывает о том, что партнерство Москвы и Пекина сегодня имеет мировое значение.

В роли ведущего на этот раз — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что молодежная политика, туризм — это важные линии сотрудничества между странами. Совместные мероприятия во всех сферах проводятся регулярно.

«Если говорить о молодежном партнерстве, оно развивается уже давно. Наши страны ведут системную работу по выстраиванию диалога молодого поколения. Это регулярные молодежные обмены, встречи, форумы и другие мероприятия. К примеру, они проходили на полях Всемирного фестиваля молодежи. Он впервые состоялся в „Сириусе“ в 2024 году», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Фото, видео: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Холдинг ON Медиа; Радио Sputnik; Медиакорпорация Китая (CMG); 5-tv.ru

«Добрые соседи» отражают всю ширину российско-китайских взаимоотношений. Одним из партнеров проекта стал телеканал «Известия». Выпуски подкаста разместят на его цифровых ресурсах, а также в Медиакорпорации Китая.

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