«Хотела ровные зубы»: неправильно установленные брекеты превратили жизнь школьницы в ад

Фото, видео: www.globallookpress.com/West Coast Surfer; 5-tv.ru

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В клинике, где ставили систему, считают, что пациентка сама виновата в своих проблемах.

В Хабаровске судебное разбирательство со стоматологией обернулось для недовольных пациентов взрывом на их земельном участке! По словам клиентов клиники, за баснословные деньги их дочери неправильно установили брекеты: у школьницы начались жуткие боли, в причинах которых медики обвинили родителей девочки. Споры переросли в судебную плоскость, вот только, похоже, теперь рискуют обернуться еще и уголовным делом. Корреспондент «Известий» Николай Теплухин — обо всем по порядку.

Дорога к дому Митниковых теперь больше похожа на птичью ферму. На каждом шагу — перья, пух и трупы пернатых. Семья уверена: все это последствия страшного взрыва. По их мнению, лишь чудом там не было людей.

«Когда пришли работники ФСБ, они сказали, что волной птиц убивает при взрыве. Сказали люди, что это был тротил», — говорит бабушка пострадавшей.

От предполагаемого эпицентра до дома, где живут мама, бабушка и девочка-инвалид, всего несколько метров. По их словам, в этом могут быть замешаны сотрудники стоматологии All Dent. С клиникой семья судится почти год из-за некачественной установки брекетов ребенку. Они уверены, что их пытаются таким образом запугать и заставить прекратить борьбу за справедливость.

«После того, как мы связались с этой клиникой, у нас кардинально изменилась жизнь. Мы занимаемся только делом этой клиники. Мы ушли от реальной жизни, не отдыхаем, мы никуда не ходим. Обычной жизни у нас сейчас нет. Мы просто в аду», — рассказала мать пострадавшей, Татьяна.

Идеальную улыбку дочери-подростку семья решила подарить на выпускной. Один из зубов нижнего ряда выступал — дефект совсем небольшой. Исправить несложно — установить брекеты. Стоимость лечения — 220 тысяч рублей. Клиника All Dent зарекомендовала себя как премиальная. Но качество работы совсем не соответствует заявленному статусу стоматологии.

«Начались проблемы в виде отклейки брекетов и когда у нее травмировалась вся слизистая оболочка и уже гнойный налет был», — говорит мать девушки.

Брекеты установили почти два года назад. Если бы не судебный процесс, конструкцию, доставляющую неудобства, уже давно сняли бы. Но девочка вынуждена стиснув зубы, продолжать терпеть мучения.

«Половина выпала уже, сейчас уже не больно. Раньше больно было. Неприятно, что так все вышло. Хотела, чтобы ровные зубы были. Я даже говорить нормально не могу», — жалуется пострадавшая.

Девочка пережила трансплантацию костного мозга — у нее редкое генетическое заболевание, иммунодефицит. Родители переживают: любая инфекция в полости рта может привести к тяжелым последствиям. Уже после установки брекет-системы родители обратили внимание на несостыковки в документах.

«Здесь печати и подписи врача, что нам установили Diamond Q2 — это очень важно, потому далее Росздравнадзор будет проводить проверку по абсолютно другим брекетам», — рассказала мать девочки.

Независимые эксперты выявили дефекты в диагностике и лечении. Как так вышло — журналисты решили узнать в клинике. Там заверили: им по плечу любая стоматологическая помощь, а ее качество подтверждено контролирующими органами.

«Мы прошли все проверки, в том числе Росздравнадзора. У нас есть документация, копии, которые мы отправили в Росздравнадзор. Она говорит, что у нас нелицензированные брекеты и так далее. В этом нас три раза проверил Росздравнадзор», — говорит директор клиники Юлия Карпенко.

Мы направили запрос в ведомство, нам ответили, что проверки проводились, заявления рассматривались. А вот сама клиника All Dent теперь уверяет, проблемы у дочери Митниковой могли быть из-за плохой гигиены, пропуска приемов врача и прохождения профилактики у других специалистов. Тем не менее, следственный комитет начал проверку.

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