Треш-блогеру грозит до пяти лет за жестокое убийство голубя в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Ролик с издевательствами вызвал шквал критики.

До пяти лет лишения свободы грозит треш-блогеру, который жестоко убил голубя в центре Петербурга. Следователи возбудили уголовное дело.

Все зверства были сняты на камеру и ушли в сеть. Ролик с издевательствами над беспомощной птицей вызвал волну возмущения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане бурые медведи Миша и Гриша уже третий год содержатся в тесной металлической клетке под открытым солнцем, ожидая переселения. Животные были изъяты у владельца по решению суда, однако новое место для них так и не найдено, и исполнение судебного акта затягивается.

Зооинспекторы и волонтеры отмечают, что условия содержания крайне тяжелые: клетка грязная, медведи лишены нормального ухода, а туристы часто кормят их несвойственной пищей — хлебом, печеньем и сладостями, что вредит их здоровью. Добровольцы пытаются облегчить жизнь животных, но их возможности ограничены, и временные меры не решают проблему.

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