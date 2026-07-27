На Эльбрусе найдены тела еще трех боснийских альпинистов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Группа из семи человек сбилась с пути во время спуска из-за испортившейся погоды.

На Эльбрусе спасатели обнаружили тела еще трех боснийских альпинистов. Сейчас их готовят к спуску.

Напомним, всего в группе было зарегистрировано семь человек. Во время восхождения погода резко испортилась, они сбились с пути. Одному удалось спуститься с горы и позвать на помощь спасателей. Сотрудники МЧС нашли еще одного выжившего. Остальные погибли.

«Известиям» удалось записать эксклюзивное интервью с одним из альпинистов.

«По сути, все пошло не по плану. Когда мы увидели, что одному из членов команды стало плохо, я, как врач, решил остаться с ним и оказать первую помощь. Другого участника я отправил вниз, чтобы он вызвал спасателей», — рассказал выживший альпинист Харис Адилович.

Трагедия произошла на высоте пяти километров. За плечами участников группы большой опыт, некоторые из них даже работали спасателями в горах. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку.

По данным МЧС, всего за неделю на склонах Эльбруса погибли семь человек. Накануне о помощи попросили двое российских альпинистов. Один из них умер от переохлаждения. Еще раньше во время спуска сорвались отец и сын — мальчик погиб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.