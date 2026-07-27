Пакет не нужен: в ЕС хотя поменять порядок принятия антироссийских санкций

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Brandt; 5-tv.ru

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В Европе считают, что новые меры позволят ограничить срыв принятия решений.

В Брюсселе сейчас пытаются перекроить механизм введения санкций против России. По данным Financial Times, еврочиновники могут отказаться от так называемых пакетов и начать согласовывать меры точечно, по отдельности. В ЕС полагают, что таким образом будет меньше шансов применять право вето и тем самым срывать принятие ограничений.

Напомню, предыдущий пакет неоднократно тормозили сразу несколько государств — Греция, например, требовала исключений для своих судоходных компаний. В итоге многие пункты, в том числе по импорту рыбы, просто вычеркнули из финального документа. А сегодня стало известно, что по просьбе итальянцев и греков из-под санкций убрали еще и соболиный мех из нашей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Испания столкнулась с серьезной проблемой в борьбе с лесными пожарами из-за невозможности использовать российские вертолеты КА-32. В авиапарке страны формально имеется десять таких машин, которые считаются одними из лучших для тушения подобных возгораний, однако из-за санкций Брюсселя их обслуживание, поставка запчастей и продление лицензий остановлены.

На фоне этой ситуации огонь уже достиг окраин Мадрида, и спасателям не удается сдерживать стихию, сообщается о гибели нескольких человек. Испанские власти в течение недели пытались получить помощь от других европейских государств, однако на запрос через Брюссель положительно ответили только Греция и Италия.

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