«Поведение анархистов»: зачем Украина атаковала иранское торговое судно

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jerzy Dabrowski; 5-tv.ru

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Тегеран уже пригрозил киевскому режиму ответом на агрессию.

Туркменистан осудил атаку Украины на иранское торговое судно. В Ашхабаде подчеркнули, что удары по кораблям в Каспийском море — недопустимы. Напомним, Иран сообщил об обстреле ВСУ 25 июля, в результате погиб один моряк.

Теперь Тегеран грозит жестким ответом. Более того, в МИД исламской республики считают, что за агрессивные действия украинских боевиков ответственность должны нести все союзники Киева. Зеленский уже поспешил оправдаться. В деталях конфликта разобралась корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Пока Соединенные Штаты пытаются лавировать между силовым сценарием и договоренностями с Ираном через оманских посредников, заодно выстраивая карты безопасных маршрутов в Ормузском проливе, на ближневосточное поле врывается тот, кто даже не был на скамейке запасных.

Субботняя провокация Киева очевидно зашла слишком далеко. В МИД Ирана называют действия Украины целенаправленной агрессией. И без ответа в Тегеране такое не оставят, учитывая, что во время подрыва иранского танкера погиб гражданин исламской республики.

«Поведение президента Украины напоминает поведение анархистов, которые накануне Первой мировой войны предпринимали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых обрушились на всю Европу. Киевский режим еще четыре года назад опустил свою страну до уровня инструмента геополитической борьбы между державами», — сказал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Глава иранского МИД позвонил Сергею Лаврову, а затем европейским партнерам Зеленского — конкретно Кае Каллас. Иранские журналисты приводят слова своего министра, и в комментариях они едва ли нуждаются. Сказал он буквально следующее: то, что сделал этот киевский нахлебник, не может остаться без ответа.

«Это, безусловно, акт войны и акт агрессии, и в конечном счете иранцам придеется найти способ ответить режиму Зеленского», — сказал политолог, профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди.

У Зеленского своя реальность. По его версии, били вовсе не по коммерческому судну. На нем якобы перевозили вооружение — для кого же еще, как не для России.

— Вас беспокоит, что Иран потенциально может атаковать вас? Они угрожали из-за того, что произошло с одним из их судов. Или это не вызывает беспокойства? — спросил корреспондент телеканала Sky News Стюарт Рамзи.

— Мы должны быть очень осторожны и сделать все возможное, чтобы не допустить открытия нового фронта. Но при этом нужно честно признать: Иран и Северная Корея уже атаковали нас. Я надеюсь, что они не усилят свое участие, однако мы должны быть готовы к любому развитию событий, — ответил Владимир Зеленский.

Что это было и главное — зачем — сейчас обсуждают на западных телеканалах. То ли Киеву очень уж хочется спровоцировать Иран, то ли заслужить расположение Трампа перед визитом в Вашингтон.

— Иран осуждает недавний ракетный удар Украины в Каспийском море. Я хочу зачитать твит Зеленского: «С начала июля мы фиксируем активную российскую спутниковую разведку над государствами Персидского залива и расположенными там американскими военными объектами». Похоже, он собирается использовать этот аргумент в разговоре с Трампом.

Но теперь, после решения поставить конфликт с Ираном на паузу, американский Белый дом едва ли будет благодарен Киеву. Это если не брать в расчет возможный жесткий ответ Ирана. Иначе говоря, Киев устроил то, что делает всегда, — только на этот раз совсем не в том месте и совершенно не в то время.

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