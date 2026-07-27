Российская армия ударила по портовой инфраструктуре Одессы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Server Amzayev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россия последовательно отрезает Украину от поставок западного вооружения.

Кадры из Одессы, где была атакована портовая инфраструктура. Россия методично отрезает Украину от морских поставок западного вооружения. Очевидцы сняли, как ко дну пошло грузовое судно. Сначала оно легло на бок, после чего затонуло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина несет многомиллиардные убытки из-за ударов российских войск по портовой инфраструктуре. В Киеве подсчитали, что ежемесячные потери от простоя портов Одессы, Черноморска и Южного составляют около двух миллиардов долларов.

Как отмечается, российские ракеты и беспилотники наносят удары по береговым сооружениям, хранилищам и судам, из-за чего судоходство в регионе фактически парализовано. Страховые компании отказываются заключать договоры с судовладельцами при наличии украинских портов в маршруте, что усугубляет ситуацию. Системы противовоздушной обороны Украины, по оценкам экспертов, не могут эффективно противостоять этим атакам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.