«Это деградация»: Волочкова раскритиковала любительниц брендовых сумок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По мнению артистки, по-настоящему достойной женщине не нужны дорогие атрибуты, чтобы подчеркнуть свой высокий статус.

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова назвала «деградацией» любовь к брендовым сумкам. Об этом балерина заявила в интервью интернет-изданию ROCKET MAG.

«Это вообще треш, это самый тяжелый случай! Это деградация!» — сказала Анастасия Волочкова, отвечая на соответствующий вопрос.

Рассуждая на тему, почему женщины все чаще в качестве своих «достоинств» демонстрируют наличие брендовой вещи, артистка пришла к выводу, что таким особам больше нечем гордиться.

В качестве противоположного примера Анастасия Волочкова привела балерину Майю Плисецкую. Та, как напомнила знаменитость, обладала невероятным талантом, выступала на лучших сценах мира и просто не нуждалась в дополнительных атрибутах, чтобы лишний раз подчеркнуть свой статус.

«Если вы у кошелки, которая ничего из себя не представляет, отнимете брендовую сумочку, она останется кошелкой», — добавила заслуженная артистка России.

Ранее Анастасия Волочкова поставила на место хейтеров, отметив, что она уже вошла в историю как выдающаяся русская балерина. А тем, кто ее презирает, знаменитость посоветовала надеть пуанты.

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