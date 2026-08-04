🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 4 августа. Это день, когда космические потоки настраивают на активное движение вперед.

♈️ Овны

Овны, ваша энергия способна сдвинуть с места даже застоявшиеся процессы. Проявите инициативу там, где другие предпочитают выжидать.

Космический совет: действуйте смело.

♉ Тельцы

Тельцы, день благоприятен для закрепления материальных результатов. Практические решения принесут ощутимую пользу и чувство уверенности.

Космический совет: укрепляйте достигнутое.

♊ Близнецы

Близнецы, обмен идеями откроет неожиданные перспективы. То, что вы скажете вскользь, может лечь в основу важного проекта.

Космический совет: фиксируйтесь на мыслях.

♋ Раки

Раки, эмоциональная осознанность поможет выстроить личные границы без конфликтов. Понимание своих потребностей станет лучшей опорой.

Космический совет: думайте о душе.

♌ Львы

Львы, ваше природное обаяние станет инструментом влияния. Используйте его, чтобы вдохновить окружающих на совместные действия.

Космический совет: ведите за собой.

♍ Девы

Девы, системный подход поможет разложить хаос на понятные блоки. Каждая деталь сегодня имеет значение для общей картины.

Космический совет: выстройте свой мир.

♎ Весы

Весы, день подходит для согласования планов и поиска точек соприкосновения. Дипломатичность поможет превратить разногласия в конструктивный диалог.

Космический совет: выгода в общении.

♏ Скорпионы

Скорпионы, проницательность позволит увидеть скрытые мотивы и избежать манипуляций. Ваша способность читать между строк окажется особенно ценной.

Космический совет: проверяйте слухи.

♐ Стрельцы

Стрельцы, откажитесь от рамок и строгих правил. Позвольте себе экспериментировать и найдите собственный путь к цели.

Космический совет: освободите спонтанность.

♑ Козероги

Козероги, сегодня важно не сбавлять темп и сохранять фокус на главном. Не поддавайтесь слабости и не дайте себя обмануть.

Космический совет: составьте свой план.

♒ Водолеи

Водолеи, нестандартное видение поможет увидеть возможности там, где остальные видят препятствия. Смело вступайте в спор и доказывайте свою правоту.

Космический совет: не бойтесь осуждения.

♓ Рыбы

Рыбы, творческая чувствительность поможет уловить тонкие нюансы ситуации. Доверьтесь своему внутреннему компасу — он укажет верное направление.

Космический совет: слушайте тишину.

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