Фото, видео: пресс-служба Россотрудничества; 5-tv.ru

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От действий украинских боевиков погибли 257 несовершеннолетних и еще 1078 получили ранения.

В целом ряде стран прошли мероприятия в День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Россотрудничества и ее зарубежные представительства «Русские дома».

Памятные мероприятия прошли в Киргизии, Афганистане, Южной Осетии, Аргентине, Палестине, Индии, Италии, Абхазии, Индонезии и на Кипре. Их цель — не допустить замалчивания преступлений киевского режима и распространение правды среди широкого круга мировой общественности. Кроме того, подобные инициативы позволяют сохранить память о самых юных и невинных жертвах агрессии.

В «Русском доме» в Буэнос-Айресе был показан документальный фильм журналиста и военного корреспондента Себастьяна Сальгадо «Танго свободы в Луганске». Главными героями этой картины стали жители Донбасса.

Также участники вечера памяти посмотрели видеообращение главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. В своей речи он напомнил, что от действий украинских боевиков погибли 257 детей и еще 1078 получили ранения.

«В этих страшных цифрах — свидетельство циничной и хладнокровной стратегии киевского режима по подрыву нашего будущего», — подчеркнул он.

Пушилин также добавил, что Украина продолжает наносить удары по мирному населению. Сальгадо же в своей речи уточнил, что ВСУ целенаправленно атакуют детей. Журналист рассказал об одной из наиболее циничных уловок боевиков. Чтобы привлечь внимание самых маленьких, они красили в яркие цвета противопехотные мины «Лепесток», которые при приближении детей срабатывали: убивали, ранили и калечили.

В индонезийской Джакарте прошла акция солидарности с семьями погибших студентов Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Целенаправленный удар ВСУ по общежитию с несовершеннолетними произошел 22 мая 2026 года.

«Десятки индонезийских лидеров общественного мнения, руководителей молодежных организаций, политиков и активистов написали письма со словами поддержки, которые в ближайшее время при содействии администрации ЛНР будут переданы семьям погибших», — отметили в «Русском доме» в Джакарте.

В знак солидарности с жертвами и их семьями иранские студенты, изучающие русский язык, подготовили тематические видеообращения и выразили соболезнования всем, кто столкнулся с такой тяжелой потерей.

В «Русском доме» на Кипре погибших почтили минутой молчания, возложили цветы в память о них и прочитали стихи, посвященные самым маленьким жертвам конфликта. Кроме того, там был показан документальный фильм о теракте в Старобельске.

В Палестине в эту памятную дату прошел мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов — символов мира, надежды и памяти. Также там был показан документальный фильм о трагических событиях на Донбассе. Погибших почтили минутой молчания, а затем запустили в небо белые шары в память о маленьких ангелах Донбасса.

Дата 27 июля стала Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе неслучайно. В этот день в 2014 году Украина обстреляла центр Горловки, применив систему залпового огня «Град». В результате погибли 22 человека, в том числе четверо детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке Запорожской области погибли пятеро детей. Запорожье, по словам губернатора региона Евгения Балицкого, киевский режим обстреливает уже пять лет. За это время погибли 22 несовершеннолетних.

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