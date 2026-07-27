Песков прокомментировал сообщения о воздушном перемирии с Украиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В Кремле оценили появившиеся в СМИ публикации о возможных договоренностях.

Информация о якобы готовящемся воздушном перемирии между Россией и Украиной не соответствует действительности. Об этом 27 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, публикации, появившиеся в СМИ несколько дней назад и касающиеся возможного обсуждения такой инициативы, не имеют под собой оснований и являются лишь журналистскими предположениями.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что какой-либо конкретной информации по этому вопросу в настоящее время нет.

Ранее Песков заявлял, что Россия не фиксирует каких-либо позитивных изменений в отношениях с США. Представитель Кремля отметил, что говорить о прогрессе в российско-американском диалоге пока не приходится. По его словам, Вашингтон по-прежнему рассматривает развитие двусторонних контактов через призму украинского урегулирования.

«Американцы — в двустороннем плане никаких подвижек нет, в плане двусторонних отношений. Они по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Пока ничего другого нет», — рассказал пресс-секретарь.

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