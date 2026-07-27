Два человека погибли, семь пострадали после ударов ВСУ по ЛНР
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Боевики киевского режима продолжают терроризировать мирное население республики.
Рано утром дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Луганскую Народную Республику (ЛНР). В результате ударов погибли два человека, еще семь получили ранения разной степени тяжести. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Боевики продолжают террор мирных жителей республики: двое погибли, семь человек ранены», — написал он.
Леонид Пасечник рассказал, что атаке со стороны ВСУ подверглись город Первомайск, Новоайдарский муниципальный округ и Луганск. Противник бил по гражданским: пассажирскому микроавтобусу, легковому автомобилю и машине газовой службы.
«При атаке на грузовую „Газель“ пострадала семейная пара в Новоайдарском муниципальном округе», — добавил Леонид Пасечник.
По его информации, в результате удара по машине газовой службы водитель погиб на месте. Еще трое работников получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
Леонид Пасечник уточнил, что последствия вражеских атак фиксируют следователи СК РФ по ЛНР.
Ранее беспилотник ВСУ влетел в окно дома в Сватово. В результате прямого попадания пострадали четверо мирных жителей, включая двоих детей.
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