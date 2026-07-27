ВС РФ освободили Торское в ДНР и Коммунаровку в Днепропетровской области
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Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Торское на территории Донецкой Народной Республики, а также Коммунаровку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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